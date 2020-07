Mateo Gularte dejará Comunicaciones para ir a Estados Unidos

El arquero ya ha jugado con las selecciones juveniles de Guatemala.

Guatemala está muy cerca de contar con un nuevo jugador en el extranjero. Se trata de Mateo Gularte, canterano de Comunicaciones que podría marcharse en los próximos días a Putnam Science Academy en Connecticut, .

"Estoy muy emocionado y contento de poder salir. Voy a tener un alto nivel de educación y voy a hacer lo que me gusta, jugar al fútbol. Me siento preparado para este nuevo reto, tengo que irme a ganar la titularidad dando lo mejor de mí", dijo Gularte a ESPN.

Vale destacar que el joven guardameta ha sorprendido con sus extraordinarias habilidades entre los tres palos, llegando incluso a las Selecciones juveniles de Guatemala Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Ahora, tendrá la oportunidad de seguir creciendo en Estados Unidos.