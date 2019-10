Más problemas para Wanchope Ábila: amenazaron a su familia en Córdoba

El delantero de Boca radicó una denuncia por un llamado intimidatorio a su teléfono y la Justicia ordenó una custodia policial en su casa familiar.

No son días sencillos para Ramón Ábila. Además de haber sufrido una nueva lesión muscular que dejó seriamente en duda su presencia en la revancha frente a River por la , el delantero de Boca denunció haber recibido amenazas contra su familia por un posible secuestro.

Según el diario La Voz del Interior, Wanchope recibió un mensaje en su teléfono que decía "sabemos dónde vive tu familia y tu ex pareja", por lo que radicó la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde dieron intervención al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que decidió establecer una custodia policial permanente en la casa familiar de los Ábila, en el barrio Remedios de Escalada de la capital provincial.

Luego de conocida la información, el jugador se encargó de aclarar que la situación no tiene ningún tipo de relación con su actualidad deportiva: "No me amenazaron a mí ni por el partido, ni por la lesión. Es una cuestión familiar", le dijo el futbolista al periodista Martín Costa, en TNT Sports.