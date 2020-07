Más problemas para el Santa Tecla

Marco Larriba le ganó una demanda a los periquitos.

Marco Larriba, segundo entrenador del Santa Tecla en la etapa de Marco Sánchez Yacuta, que fue despedido el pasado 2 de enero, inició un proceso de demanda ante la FIFA contra los periquitos, el cual tardó meses en dar una respuesta, que finalmente fue la que esperaba.

El artículo sigue a continuación

La demanda que ganó el español, que asciende a 10 meses de salario (unos 15 mil dóalres) mete en más problemas financieros al Santa Tecla, debido a que Sánchez Yacuta también le ganó en lo tribunales deportivos a los periquitos y el equipo debe pagarle 90 mil dólares.

Más equipos

“Gané para que Santa Tecla no ande diciendo mentiras. A mí me dolió que la directiva de Tecla dijera que yo había abandonado mi puesto de trabajo. Yo nunca hice eso. Ya les he ganado, es FIFA la que ha resuelto a mi favor. Cuando nos despidieron en enero estuve a la espera de poder negociar”, dijo el entrenador ibérico.