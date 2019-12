Marvin Benítez no sigue en el Jocoro

La directiva no le dio el voto de confianza para el próximo torneo.

Jocoro, que terminó en el penúltimo puesto de la tabla del Apertura 2019, no quiere sufrir más apuros en el Clausura 2020, y para eso la directiva decidió buscar nuevo técnico, por lo tanto, Marvin Benítez no se sentará en el banquillo de los fogoneros la próxima campaña.

El técnico migueleño llegó a medio torneo en lugar de Nelson Ancheta, y solo consiguió 19 puntos, suficientes para al menos alejarse del 11 Deportivo, que quedó en el fondo de la tabla de posiciones con 15 puntos, cuatro menos que los orientales.

“Manejé al equipo sobre 12 o 13 partidos. Me voy agradecido con la directiva, porque me dio la oportunidad de desarrollar mi trabajo en el club. Pese a las limitaciones que tuvimos, me voy orgulloso del grupo de jugadores que son unos guerreros”, manifestó Benítez al Grupo Dutriz.