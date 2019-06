Martins pide un cambio para que la selección boliviana mejore

El delantero boliviano fue sincero y pidió que se invierta más en la infraestructura deportiva en el país para conseguir buenos resultados.

El delantero boliviano Marcelo Martins Moreno pidió hechos y no palabras a la Federación Boliviana de fútbol para mejorar la imagen de la selección boliviana que quedó eliminada de la de forma tempranera.

Martins fue uno de los jugadores más valorados por la prensa internacional, pero también el más criticado por la hinchada boliviana porque su pese a su presencia internacional el equipo boliviano no logra salir del último lugar.

“Nosotros, jugadores, no aguantamos más la humillación dentro de campo, sabiendo que otros, que deberían invertir para que eso no suceda, llevan las ganancias de una Copa América como esa. Los aficionados bolivianos, así como los jugadores deberían cobrar para que hagan centros deportivos con buenas estructuras, así como las otras selecciones. Esto no es pedir mucho, es lo justo y lo correcto”, escribió Martins en su cuenta de Instagram.

“No podremos más continuar en la misma situación, necesitamos gente que le guste y sepa de fútbol. Porque si no, infelizmente, va a continuar así por muchos años. Queremos cambio, no sólo de palabras”, agregó el futbolista boliviano que milita en el Shijiazhuang, de .

Martins fue titular en los tres partidos de , solo pudo anotar un gol en la Copa América cuando marcó de penal frente a los peruanos.

El delantero, de 32 años, lleva 18 goles con la selección boliviana y está a dos del récord que tiene Joaquín Botero, el máximo anotador de la Verde.