Martino sobre Funes Mori: “Rogelio es un futbolista que me gusta mucho”

El entrenador de Selección mexicana habló sobre el tema del momento: la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori

Gerardo Martino, director técnico de la Selección mexicana, no negó su gusto por Rogelio Funes Mori en cuanto a sus condiciones futbolísticas, sin embargo, podrá considerarlo únicamente cuando tenga sus papeles en regla conforme a su naturalización.

“Si la pregunta es si es un futbolista que a mí me gusta, sí claro, es un futbolista que a mí me gusta. Creo que lleva mucho tiempo en México, ese es un dato no menor, habida cuenta del tiempo que necesita futbolista para nacionalizarse en México. Lleva teniendo muy buenas temporadas con el Monterrey y ha tenido participación destacada, más allá de momentos, de mejores o peores momentos. Pero hasta ahí nada más que una cuestión de gusto personal”, mencionó en videoconferencia de prensa.

Mientras los rumores sobre un posible llamado a la Copa Oro 2021 van en aumento, el centro delantero argentino deberá solucionar su cuestión legal ante las autoridades mexicanas y el cambio de Federación ante FIFA.

El Tata Martino deberá entregar una prelista para el torneo regional a nivel selecciones antes del 14 de junio, mismo en el que deberá aparecer Funes Mori. De lo contrario, deberá esperar por un llamado en un futuro.

“Evidentemente cuando llegue el momento de la prelista, los futbolistas que van a figurar en la misma son los que legalmente puedan estar. Si ocurre algo con algún otro futbolista que hoy por hoy no está con nosotros y en algún momento tiene la posibilidad de estar, siempre que esté en los términos legales será tomado en cuenta para evaluar si puede o no estar en una lista definitiva. Pero hasta el momento nada nuevo ha aparecido respecto a ese tema”, señaló.

Hoy en día, el entrenador rosarino no ha sostenido conversaciones al respecto con los líderes de la Selección y mencionó que, si la presencia de futbolistas naturalizados se da con los combinados nacionales que alcanzan los primeros planos, no es algo que se pueda negar en el Tri.

“Es verdad se da en todo el mundo, también me tocó vivirlo en Paraguay en su momento. Soy entrenador y muy probablemente tenga una opinión que no sea del todo objetiva, pero la realidad es que todo jugador que esté legalmente en condiciones de ser convocado, por qué no hacerlo. Si en definitiva lo hacen Selecciones importantes del mundo, muchas de ellas campeonas del mundo, me parece a mí que no hay mucho para discutir. Pero también entiendo que hay una buena fuente de discusión y hay una buena fuente de polémica”, expresó.

“Hablar de esto se torna relevante, donde hay polémica es porque el tema es relevante. También entiendo la situación y que se prolongue tanto en el tiempo, pero después seguramente esto terminará con el rendimiento de cada futbolista elegido en los diferentes países. El mal rendimiento avivará la polémica y el buen rendimiento terminará con la discusión”, agregó.

Martino volvió a ser cuestionado por la ausencia de Javier Hernández y si se debe a rendimiento futbolístico o a una indisciplina, siendo contundente el timonel que la decisión fue convocar a Alan Pulido y Henry Martín.

“La verdad que yo como dije muchas veces me incliné por la presencia de Alan que también tuvo muy buen comienzo en la temporada de la MLS. Me incliné por Henry que tuvo una muy buena temporada con América, simplemente esa es la respuesta”, puntualizó.