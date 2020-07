Martínez Quarta rompió el silencio ante los rumores de una posible salida: "Jugar en Europa es uno de mis objetivos"

El defensor de River habló con un medio italiano y respondió los constantes elogios de Zanetti. ¿Sueña con el Viejo Continente?

Si hay un jugador de River que tiene todas las fichas puestas en poder emigrar ese es Lucas Martínez Quarta. No solamente por su calidad futbolística y su corta edad, solo 23 años, sino que además de toda posible proyección posee un diamante en bruto: el pasaporte comunitario.

En este caso, luego de varios meses sin hablar ya que los futbolistas del Millonario, como los de tantos otros clubes, no están hablando, le dedicó unos minutos a un periodista italiano.

“Las palabras de Zanetti han sido un orgullo para mí, no me quito la cabeza, pero me hacen entender que estoy en el camino correcto, que estoy trabajando de la mejor manera. Es un placer saber que una persona tan importante en el fútbol como Zanetti te mira", delcaró Martínez Quarta a Gianluca Dimarzio sobre los elogios de Zanetti. Hace unos meses había dicho que es "uno de los jugadores más interesantes del fútbol argentino".

Cauto y respetuoso hacia River, equipo del cual es fanático confeso, agregó: "Me mantengo firme en el presente, en River, la próxima temporada. Ya lo he hablado con mi agente: cuando haya algo concreto, me avisará y razonaremos al respecto".

Por último, ante la pregunta de si Europa es un sueño o una meta, el joven con presente en la Selección fue sincero: “Ambas cosas, entre los objetivos de mi carrera está ganar en River, jugar una Copa Mundial con mi equipo nacional, pero también jugar en Europa. Y siempre trato de cumplirlos. Miro mucho el fútbol europeo y tengo curiosidad, sé que este será un mercado complejo debido al coronavirus, así que no me imagino lo que sucederá”, finalizó.

El conjunto de Núñez es dueño del 85% de los derechos económicos de Martínez Quarta. El 15% restante le pertenece a Kimberley, el club marplatense desde el que arribó a Núñez en 2012 para sumarse a la Séptima División.