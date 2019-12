Martín Vázquez a Goal: "A Barcelona y a Real Madrid les ha venido bien el aplazamiento, llegan mejor que antes"

El exjugador madridista repasa la actualidad del Clásico, la tensión que se vive en Catalunya, el buen estado de forma de ambos antes del partidazo.

Rafael Martín Vázquez es historia viva del donde jugó 10 temporadas y casi 350 partidos. Seis Ligas, dos Copas, 4 Supercopas, 1 Copa de la Liga y 2 UEFA avalan a uno de los miembros de la Quinta del Buitre.

Entrenador y también colaborador en Onda Cero sigue destilando su magia en los partidos de veteranos del Real Madrid que hacen las delicias de los aficionados madridistas. Atiende a Goal en las horas previas de un Clásico entre y Real Madrid marcado por el aplazamiento del mismo dos meses atrás, por la tensión que se vive en Catalunya pero también por la igualdad entre dos equipos que han cogido la directa y llegan lanzados.

P: ¿Cómo afronta un futbolista un partido como este?

R: Es un partido especial, pero se necesita rebajar la tensión por parte del entrenador a diferencia de otros partidos donde se necesita estimulación. La tensión se acumula durante semanas así que imagínate cuando se acerca la hora del partido. Uno está con ganas, sabe de la importancia, de la rivalidad... Nadie quiere perdérselo.

P: ¿Pesa un ambiente hostil como el que hay en Barcelona?

R: Es una situación atípica, mezclando demasiadas cosas que no son el fútbol. Para el futbolista cuando llega al estadio es un partido más, de este tipo de partidos me refiero ante el máximo rival. Recuerdo que con el Real Madrid había recibimiento hostil en muchos campos. El jugador sabe que al final no deja de ser un partido

P: ¿Se puede abstraer un futbolista de todo el ruido mediático que hay o de los actos que puedan interrumpir el Clásico? ¿Llega uno a sentir miedo?

R: Uno no se puede abstraer 100% de la realidad, pero cuando el árbitro pita y se juega, la tensión sale a flote. Estás más preocupado del rival del que te toca por la zona y esas cosas. Respecto a lo que pueda ocurrir durante el partido, no se sabe. Hay que intentar por todos los medios de llevarlo a la normalidad.

P: El Madrid no estaba en su mejor momento el 26-octubre, cuando debía jugarse el Clásico, ¿crees que jugarse dos meses después le ha favorecido a la hora de que Zidane termina de dar con la tecla?

R: No sabe nunca, en aquel entonces el Real Madrid no estaba jugando con la solvencia del último mes y medio. En estos partidos se dice - y es verdad - que no importa cómo se llegue. La diferencia que puede haber es mínima. Son equipos que se conocen muy bien, se pueden ganar uno a otro. Es imprevisible. A priori los dos equipos llegan mejor que antes. Les ha venido mejor a los dos y aparentemente están mejor ambos. Los tres de arriba del Barcelona conectan más, antes estaban desconectados, ahora juega mejor colectivamente.

No creo que hayan cambiado independientemente de las estrellas, si el equipo no está bien no funciona. La clave es que aparezca colectivamente. Han mejorado colectivamente ambos, es difícil destacar a uno en la parte negativa y positiva.

P: Dicen los que más saben que eras el jugador de la Quinta del Buitre que más calidad tenías, ¿quién es el futbolista del Madrid con más calidad? ¿quién el Martín Vázquez de este Real Madrid?

R: No veo jugadores para asemejarlos a otros, tiene que haber que de todo. Tienen que ponerse a disposición del equipo. No pidas a Casemiro que te haga un desborde en banda o a Hazard que te haga una buena cobertura. Cada uno tiene su importancia. De cara al exterior tiene más repercusión quien juega de mitad de campo para adelante. Para un entrenador es más importante el aspecto defensivo y organización. Marcar diferencias de cara al gol está Benzema por ejemplo, está en un estado de forma buena, Messi siempre es Messi. Modric es muy bueno...

P: ¿Le puede pesar mucho a jugadores como Valverde, Rodrygo o Vinicius el hecho de disputar un Clásico siendo tan jóvenes e inexpertos?

R: No tendría por qué, ya han jugado partidos de Champions y partidos en todo tipo de estadios y en circunstancias diversas, pero son especiales y hasta que no juegan no se sabe. Por ejemplo Marcelo dijo que tuvo crisis de ansiedad antes de una final y era veterano. No siempre estás igual, puede influir el momento por el que atravieses. Son profesionales y no deberían afectarle.

P: ¿Ganar el Clásico puede ser decisivo de cara a la Liga o a torneos más inminentes como la Supercopa?

R: Ganar da un plus y más contra un rival de la entidad del Barcelona, pero creo que no es determinante. Se examinan cada tres días y deben ganar siempre.

P: ¿Te gusta más el Madrid con 4 centrocampistas como en tu época o un tridente en ataque?

R: Depende de los jugadores, del sistema que quieras implementar. Los sistemas los hacen los jugadores. Los futbolistas que sepan leer los partidos y tomar las decisiones adecuadas son los mejores.

P: ¿Puede ser el Clásico de Bale, acostumbrado a ser importante en las citas decisivas? ¿Cómo entrenador, apostarías por Bale para medirse a un Jordi Alba que sale de lesión o más a Rodrygo por su olfato de gol o Vinicius por su desborde, quién puede hacer más daño?

R: Soy entrenador pero no del Real Madrid, lo que es evidente es que debe haber respeto a un colega. Él saben mejor que nadie cómo están. El entrenador intenta hacer lo más correcto desde su perspectiva.

P: Al margen de Messi, ¿quién puede ser el jugador más determinante? ¿Puede ser el Clásico de los porteros?

R: Lo que está claro es que donde se desarrolla todo es en las áreas, tener a un portero lo más atinado posible es importante. Son de los mejores.