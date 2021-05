Martín Lasarte y la formación de Chile para la Copa América: "Pensamos en una mixtura"

El entrenador de La Roja confirmó que utilizará un equipo alternativo en el torneo continental. "El gran objetivo es clasificar al Mundial".

Martín Lasarte ya comienza a planificar lo que será el mes de junio para la Selección chilena. Por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, La Roja deberá enfrentar a Argentina y Bolivia . De este modo, el técnico uruguayo hará su estreno en Santiago del Estero cuando el combinado nacional se mida frente a la Albiceleste el próximo 3 de junio. Días después, el representativo iniciará su participación en la Copa América enfrentando nuevamente a los de Lionel Scaloni dando el puntapié inicial a la competencia.

En ese sentido, el charrúa planea un equipo alternativo para el torneo continental privilegiando el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo. "El gran objetivo es clasificar al Mundial. Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco" , reveló al sitio oficial de la FIFA.

Y agregó: "Los vamos a necesitar muy rápidamente en la eliminatoria, y si clasificamos, en el propio Mundial. En este sentido, vemos a la Copa América como una solución, no como un problema, y no pensamos que eso deba perjudicar el resultado deportivo".

Esto contradice al deseo de Arturo Vidal, quien expresó hace unos días que "la Selección chilena tiene que ir a ganar, no a participar. He escuchado eso de que se quiere armar un equipo para las eliminatorias y otro para la Copa América y no me gustaría", dijo el volante del Inter de Milán en diálogo con Mauricio Pinilla. La idea del formado en Colo Colo es "incluir a más jugadores, pero ellos se deben integrar de a poco, deben adaptarse, ser los mejores de su equipo y ahí ganarse la oportunidad".

Lo anterior, según la visión del estratega, es debido a que la Selección se encuentra "en una situación comprometida" con los puntos puesto que marcha sexto. "Lo que menos me gustó, o lo que más me preocupa, son los goles tardíos que recibió. El cierre de los partidos es algo muy importante, más a este nivel. Lo que más me gustó es que hay un base, una estructura que se mantiene en el tiempo y sigue válida", apuntó.

Asimismo, admitió que "siento que Chile atraviesa un proceso de recambio, como muchas selecciones de América en los últimos años. Quizás a Chile le tocó más directamente, pero tiene una serie de futbolistas que están en condiciones de alcanzar el objetivo, pero también de disfrutarlos en el Mundial, si clasificamos. Luego, hay otros que están en una etapa donde darán una mano, pero quizás el Mundial les quede lejos".

Finalmente, repasó el cambio de mentalidad en la llamada Generación Dorada. "No es casual que ellos hayan alcanzado los logros más importantes del fútbol chileno. Son jugadores que aún hoy destacan por sus cualidades deportivas, pero también por su capacidad motivacional. A eso me refiero al hablar de transferencia de experiencias: es clave contar con futbolistas con esa capacidad de transmisión, y Chile los tiene".