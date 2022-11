Marruecos vs. Croacia, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Marruecos y Croacia, partido correspondiente al Grupo F del Mundial de Qatar 2022.

Marruecos y Croacia se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Bayt como escenario, se presenta el actual subcampeón del torneo con el deseo de dar el último paso hacia el trofeo, frente a un rival que una selección en búsqueda de redención frente a un rival que busca escribir un buen capítulo en su historia en el campeonato.

Los Vatreni se presentan al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Rusia, Eslovaquia y Eslovenia. En la Eurocopa de 2020 quedó eliminado en la ronda de octavos de final. Está será la sexta participación de Croacia en la Copa del Mundo, todas a partir de Francia 1998.

Por su parte, los Leones del Atlas clasificaron a su sexto Mundial, segundo consecutivo, teniendo como mejor resultado los octavos de final en México 1986. Marruecos clasificó a Qatar 2022 tras vencer a República Democrática del Congo por marcador global de 5-2 en la fase final de la eliminatoria de la CAF. En la Copa Africana de Naciones de 2021, alcanzo los cuartos de final.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

MARRUECOS - CROACIA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Minuto 16. ¡Casi hace un golazo Perisic! Error en la salida de balón de Marruecos y el jugador del Tottenham no se lo piensa y suelta un latigazo que a punto ha estado de sorprender a Bono.

Minuto 10. Superior Marruecos hasta el momento, que se nota que es un conjunto más físico que el balcánico. Debe reaccionar la subcampeona del mundo.

Minuto 1. ¡Arranca el partido!

¡Suenan los himnos en el Estadio Al Bayt!

Ya se encuentran ambos equipos entrenando en el césped. No queda nada para que arranque el partido

Onces confirmados de Marruecos y Croacia

¡#MAR y #CRO confirmaron sus alineaciones para el duelo de hoy! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 23, 2022

El choque entre Los Leones del Atlas y los Vatreni, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Croacia enfrenta a Marruecos en la fecha 1 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Bayt.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Croacia - Marruecos FECHA Miércoles 23 de noviembre ESTADIO Al Bayt | Al Khor, Qatar HORARIO 07:00 (ARG, BRA, CHI), 05:00 (COL), 04:00 (MÉX), 11:00 (ESP), 02:00 (PT), 05:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

El juego entre Marruecos y Croacia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

MARRUECOS

Bono; Mazraoui, Saiss, Aguerd, Achraf; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, Boufal y En-Nesyri.

CROACIA

Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Perisic y Kramaric