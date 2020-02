Maripán se vuelve a abrazar con el Monaco después de tres derrotas

Guillermo Maripán, titularísimo con el Monaco desde la última parte de la era Jardim y el arranque del proceso del español Robert Moreno, celebró el regreso a los triunfos de su equipo para acabar con una fea racha de tres derrotas consecutivas que se inició con la caída a manos de Strasbourg, continuó con la eliminación en contra Saint-Étienne y terminó con dos expulsiones y tres goles en contra de parte de el último fin de semana. El último festejo databa del 20 de enero, cuando superaron al St-Pryvé St-Hilaire.

Ante el Angers, en el Principado, volvieron los abrazos por el tempranero golazo de cabeza de un Stevan Jovetic que desde el centro del área hasta un rincón de la puerta -y superando a sus dos marcadores- del dudoso arquero Danijel Petkovic. El pase profundo de Yousouf Fofana marcó la diferencia de un partido en el que a los monegascos no les sobró absolutamente nada.

18' Oh YESSSSSS !!! @sjovetic = 1-0 💥.



This is a clever goal. Long ball from Fofana from deep which Jovetic watches all the way. With his back to goal, our forward senses the 'keeper off his line and nods a header over and in.



1⃣-0⃣ #ASMSCO pic.twitter.com/JSUso85zWx