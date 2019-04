Marioni terminó en pleito con un aficionado

La eliminación de Pumas a manos de Juárez dejó 'caliente' a la plantilla auriazul.

Bruno Marioni, director técnico de los Pumas, no se contuvo luego de la eliminación en semifinales de la Clausura 2019 a manos de los Bravos de Ciudad Juárez.

De acuerdo a ESPN, el entrenador universitario, quien terminó molesto por el resultado, soltó golpes a un aficionado previo a presentarse a la conferencia de prensa en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El mismo seguidor reveló el problema en entrevista con la televisora: "le pedí una fotografía, 'Marioni, ¿me puedo tomar una fotografía?', me dijo que no, le dije '¿qué onda? por eso perdieron, porque no eres antipático', volvió, nos enfrentamos a golpes, me tiró dos o tres golpes, yo también forcejee, forcejeamos y eso fue lo que pasó, nos forcejeamos con Bruno Marioni".

Por otro lado, más allá de pedir disculpas a Pumas, Bravos de Ciudad Juárez y los propios aficionados que se encontraban en el inmueble, el 'Barullo' aceptó el incidente.

"En el camino a la conferencia de prensa los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna, lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí, no voy a justificarme haber devuelto la agresión, pido una disculpa al aficionado que me agredió, que me pegó una patada. Me parece que está un poquito expuesto el entrenador al tener que pasar por en medio de la gente que en un partido como nosotros que nos toca perder podría sentirse molesta y no justificando esa agresión. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa por mi agresión, le pido una disculpa a la institución Pumas, a Juárez, un entrenador no debe responder a las agresiones", expresó durante su comparecencia ante los medios de comunicación.