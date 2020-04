Marioni confiesa que América lo buscó en 2004

En su mejor momento, el delantero argentino pudo vestir la casaca Azulcrema.

La estadía de Bruno Marioni como jugador de Pumas fue corta, pero suficiente para ganarse el corazón de los fanáticos. Sus cualidades dentro del área eran magníficas, haciendo una conexión con la institución que pocas veces se ha visto.

El Barullo puede ser considerado como ídolo de Universidad Nacional; sin embargo, su legado pudo haber sido manchado, debido a que confesó que tuvo posibilidades de jugar con el acérrimo rival deportivo. En entrevista con AS México, el exdelantero argentino realizó la inédita declaración.

“Yo había salido de Pumas en 2004, regresé a , al y ahí me contactó Oscar Ruggeri para ir al América. Por situaciones ajenas no se dio el pase”, aseguró. Precisamente en ese periodo de transferencias, los Azulcremas terminaron por contratar al Piojo López.

Marioni tuvo su oportunidad como técnico de Pumas; sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba y salió rápidamente del Pedregal, quedándose con una sensación agridulce: “Mi estadía como director técnico de Pumas fue muy corta, apenas tres meses. Yo no me fui por resultados. Cuando llegó Chucho Ramírez me dieron las gracias, nunca me dieron una razón. Ahorita estoy mucho mejor preparado, ojalá llegue una nueva oportunidad", finalizó.