Mario Salas fue oficializado como nuevo técnico del Wadi Degla FC de Egipto

Mario Salas vivirá su tercer desafío como técnico en el extranjero. Y es que durante esta jornada, el ex entrenador de Universidad Católica, Colo Colo y Sporting Cristal, entre otros clubes, fue oficializado en la banca del Wadi Degla FC, cuadro de la Liga Premier de Egipto. De esta manera, el Comandante -que llega a reemplazar a Nikodimos Papavasiliou- comienza una nueva aventura en su carrera tras su triste paso por el descendido Alianza Lima de Perú.

Cabe destacar que la escuadra que hace de local en el Petro Sport, de El Cairo, marcha actualmente en el penúltimo casillero de la competencia (17), con solo siete positivos en 10 partidos disputados, que se desglosan en un triunfo, 4 empates y 5 caídas. Así, su primer objetivo será escalar en la tabla de posiciones para evitar lo sucedido en su última experiencia por el país incaico. Esto, considerando además que su nuevo equipo no conoce de victorias desde hace ocho fechas.

"Bienvenido a nuestro nuevo entrenador, Mario Salas", escribió la institución en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales. Minutos más tarde, lideró su primer entrenamiento de cara al cruce con Ghazi El Mehalla (15) de este domingo, cuando se producirá su estreno.

دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد التشيلي ماريو سالاس 🤝

Welcome Our New Coach

Mario Salas pic.twitter.com/ttPYbZ2bPu