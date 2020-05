Mario Martínez medita qué hacer con su futuro

Primera División de Honduras: El mediocampista de 30 años se refiere a su carrera tras haber quedado libre de Marathón.

El vínculo entre Mario Martínez y Marathón acaba de culminar justo en un momento delicado por la crisis que dejó la pandemia de coronavirus, sumado a que el Clausura 2020 de Honduras se canceló de manera definitiva.

De todas maneras, el mediocampista de San Pedro Sula se encuentra atento a lo que pueda hacer con su futuro, mientras surgen novedades sobre su posible salida a , o Arabia Saudita.

"Mi contrato terminó con el equipo pero somos conscientes, respetuosos y agradecidos porque me dieron la oportunidad. Seré leal con ellos, tienen la primera opción ahora. Me toca reunirme con la directiva para ver qué pasa con mi futuro y al final esperar lo que se decida lo mejor por el bien de mi familia, el personal y donde me sienta cómodo", expresó el jugador de 30 años en diálogo con Extraliga del Grupo América.

En la misma línea, Martínez valoró: "Esta carrera es corta y uno piensa en el bienestar de la familia, pero cuando uno toma en consideración a los clubes, no puedo dar una respuesta y no sé qué pueda pasar; cuando yo vine a Marathón ,puse de mi parte y esperemos que puedan ofrecer ellos para definir el futuro".