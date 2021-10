Mário Joao: "El del 61 era el mejor equipo, el de Da Luz no pareció el Barcelona"

El mítico defensa del Benfica campeón de Europa en 1961 y 1962 reconoce que la victoria ante el Barça en la final de Berna le marcó para siempre

Apasionado del fútbol y con una memoria prodigiosa a sus 87 años, Mário Joao precisa la clave por la que el Barcelona cayó estrepitosamente ante el Benfica el pasado miércoles. “El Barça tiene jugadores buenos pero no tiene un conjunto. Es el Barça más débil que he visto nunca”, dice el ex mítico jugador mientras observa el césped del Estadio Da Luz cuando no habían pasado ni 24 horas de un histórico encuentro que supuso la segunda victoria del Benfica ante el Barcelona. Un partido que, para Mário Joao, no se puede comparar con la final de la Copa del Europa del 1961, la primera final tanto para el Benfica como para el Barcelona y la que significó la primera de las dos únicas Copas de Europa del conjunto portugués. El central, que marcó a Zoltán Czibor en la final del 61, atiende a Goal y se emociona recordando aquel extraordinario duelo ante el Barça de Kubala.

¿Vio el partido del miércoles en Da Luz?

Sí, claro que lo vi. El Barcelona está en un momento muy malo. El Benfica fue superior, pero tampoco para obtener un resultado tan exagerado. En la primera parte el Barça tuvo alguna oportunidad para marcar y no marcó. Y quién no marca, sufre.

¿Le sorprendió el mal nivel del Barça?

No mucho, porque ya venía mal. Para mí, en el primer gol Ter Stegen se equivoca, es un poco culpable porque el balón entra por su palo. En la segunda parte, el Barcelona cayó porque jugadores como Piqué o Sergio están ya en decadencia. Y los nuevos no están maduros para un partido difícil como este. Creo que el partido era más difícil para el Barcelona que para el Benfica.

¿Por qué cree que fue más difícil para el Barcelona?

Porque el Barcelona no es un club cualquiera y siempre tiene que jugar bien. Como fan del Barcelona veo todos los partidos y nunca he visto en equipo tan débil como el Barcelona de este momento. No es porque no tiene buenos jugadores, sino porque no tiene un conjunto. Vi el partido contra el Levante y estuvo bien, pero el Levante no es un buen equipo, no fue un buen ejemplo para llegar al partido contra el Benfica.

¿Cree que echa de menos a Messi?

No es por culpa de Messi que el Barça está así. Piqué tiene 34 años, Sergio 33, Jordi 32 y son jugadores fundamentales como eran Xavi e Iniesta. Ahora los jugadores nuevos no tienen apoyo de los veteranos, porque están en el final de su carrera y no tienen energía para ayudar a los nuevos. Al Barcelona le faltan jugadores de 27 o 28 años. Estoy muy preocupado por ellos, porque soy muy fan del Barça. El Barça es como el Benfica aquí, es el club del pueblo.

¿Es el peor Barça que ha visto nunca?

El Barça siempre fue bueno y ahora, sobre todo por motivos económicos, es un equipo débil. ¿Como es posible que un suplente del Sevilla sea titular en el Barcelona? Un jugador que no sirve para el Sevilla, titular del Barça. Es muy triste. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? El Barça no es un club cualquiera, es el Barça.

(Le mostramos las dos primeras páginas del diario portugués Record sobre el partido. En el titular, el artículo rememora los postes cuadrados de la final de Berna de 1961). ¿Se pareció en algo el partido de Da Luz a la final de la Copa de Europa?

(Se ríe). ¡Los postes también forman parte del juego! Pero no, no tuvo nada que ver. El Barça en el 61 era el mejor equipo del mundo, un equipo personalizado, con los mejores jugadores. Kubala era mejor que Messi para el equipo. Me explico: en el 61 era un equipo que jugaban todos. Hoy el Barça vivía para jugar con Messi. El Barça dependía de Messi, mientras que en el 61 no dependía de nadie, eran todos extraordinarios. El Barça del 61 era el mejor equipo, el de Da Luz no pareció el Barcelona.

¿Considera entonces que el Barcelona del 61 era el mejor equipo el mundo?

Yo soy fan del Barça desde que jugué la final del 61. En ese momento sí, era el mejor equipo del mundo. Ramallets, Foncho, Garay, Gensana, Vergés, García, Kubala, Kocsis, Evaristo, Luis Suárez i Czibor. Tenía la mejor línea delantera del mundo y nunca igualada. Todavía hoy es la mejor de la historia. El Barça nunca tendrá cinco delanteros de esta categoría. Eran cinco Messis y jugaban todos en conjunto.

¿Cómo recuerda esa final?

Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez y Czibor. Los mejores delanteros del mundo. Mucho mejor que el Real Madrid. Una semana antes, el Barcelona ganó al Real Madrid por goleada, en la Copa. Nos esperábamos una goleada del Barcelona. Teníamos un buen equipo, pero tuvimos mucha suerte. Nosotros no éramos conocidos y el Barça era conocido mundialmente. El Benfica era un equipo que nadie conocía y acabamos ganando. Fue muy bonito.

¿Es el partido más importante de la historia del Benfica?

Sin duda. Además, creo que esa fue la mejor final del siglo XX. Una final enormemente bien disputada. Un partido excepcional. Esa victoria todavía es celebrada hoy, fue muy importante porque el Barça era el mejor del mundo. Pero antes todo era diferente. Ahora conoces a todos los jugadores y has visto decenas de sus partidos. Yo marqué a Czibor sin haberle visto jugar nunca. Solo le había oído en la radio y leído en los periódicos. Pero era un jugador extraordinario, brillante.

¿Qué responsabilidad tuvo Béla Guttmann en aquel histórico Benfica?

Fueron más importantes los jugadores. Los que jugábamos éramos nosotros, no Guttmann. Él era un orientador, pero quién trabajó fueron los jugadores. El entrenador no tuvo ningún papel. Igual que el Barça, no perdió por el entrenador, sino porque el Benfica fue mejor. Si fuera por los entrenadores, el Barça hubiera ganado. Guttmann no había sido antes un jugador importante y en esa época los entrenadores no tenían tanto peso. Ganamos nosotros, los jugadores.