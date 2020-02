Marín, tras la eliminación de San Carlos: "Fuimos muy permisivos"

El entrenador de San Carlos entiende que su equipo le otorgó demasiadas facilidades a New York City en la serie de Concachampions.

Luis Marín tiene claro que gran parte de las chances de Deportiva San Carlos en la Liga de Campeones de la Concacaf se escurrieron en el choque de ida, al caer en condición de local por 5-3 ante New York City. La vuelta, a pesar de lo ajustado del marcador, se hizo muy compleja y es por eso que el elenco costarricense se quedó afuera con el 1-0 anotado por Alexander Callens.

En este contexto, el técnico de los Toros del Norte comprende cuáles fueron las falencias por el que se produjo este traspié. "En este tipo de partidos y de series no puedes regalar tanto. Fuimos muy permisivos, como ya lo dije, en el partido de ida. Cometimos muchos errores frente a un equipo que es muy bueno con muy buenos jugadores", analizó el entrenador el conjunto que fuera campeón del Clausura 2019 en el fútbol de su país.

A la vez, Marín se refirió a las distancias que se marcan permanentemente entre los representantes de o con el resto de las ligas. "Hay diferencias, no tanto, pero si hay algunas diferencias, pero yo creo que con el planteo como el que vimos, un poquito más táctico digamos, hay diferencia de jugadores, de la calidad de los jugadores... Estamos hablando de que New York (City) tiene, cuántos internacionales tiene, que nosotros no tenemos", explicó.