Marcos Rojo confesó que lo llamó Riquelme: "Me movió, estaba re emocionado, es un ídolo”

El jugador pidió disculpas a Román por si se enojaba, pero contó que recibió su llamada y dio detalles. "En el futuro nunca se sabe", sostuvo.

Desde que se filtró la foto de Marcos Rojo con la camiseta de Boca los rumores empezaron a correr. Una tironeada relación con la dirigencia de en plena cuarentena y su llegada frustrada por una lesión, hicieron creer a muchos la chance de una posible llegada al Xeneize.

Este viernes, en una entrevista extensa con 90 minutos de fútbol por Fox Sports, el jugador del dio detalles exclusivos de su comunicación con Riquelme y por primera vez contó que existió un llamado.

"Me llamó Riquelme, espero que no se enoje porque lo estoy contando. Pero no puedo ir ahora a Boca, en Estudiantes me recibieron como a un ídolo", sostuvo.

De todas formas, no descartó cien por ciento a futuro su posible incorporación al conjunto de La Ribera: "En el futuro nunca se sabe", clarito.