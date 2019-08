Marcos Cáceres no viaja a Buenos Aires y también se perdería la vuelta

El referente defensivo y segundo capitán de Cerro Porteño podría no jugar un solo minuto contra River, por los cuartos de final de la Copa.

El Ciclón de Barrio Obrero tiene una baja confirmada para el encuentro del próximo jueves, en el Monumental.

Marcos Cáceres, pieza clave en la estructura del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, sufrió una lesión muscular el último sábado en el clásico paraguayo contra Olimpia.

Si bien no se ha dado a conocer el informe médico oficial, se supo que el ex- y Newell’s Old Boys, de 33 años, necesitará al menos un par de semanas para volver a trabajar con normalidad. Cáceres será sustituido por Juan Patiño y es la tercera ausencia importante para los cruces contra el Millonario. Los otros dos que no viajarán a son el mediocampista Hernán Novick y el delantero Diego Churín.

Pero no todas han sido malas noticias para Russo en el inicio de la semana, y que este lunes volvió a entrenarse con normalidad el extremo Óscar Ruiz, quien fuera figura contra de Almagro en el segundo juego de la fase anterior de la Copa Conmebol Libertadores.