Marcos Antonio: "Nadie creía en el Shakhtar y ganamos al Real Madrid"

El brasileño habla con Goal sobre las opciones de los ucranianos de llegar a octavos de final de la Champions League

El Shakhtar protagonizó la gran sorpresa del estreno de la al derrrotar al con una plantilla plagada de bajas por el Covid19. Los ucranianos siguen apostando por la cultura de jóvenes brasileños en sus filas y uno de los más destacados es Marcos Antonio.

Con solo 20 años, fue uno de los mejores ante los blancos y en su charla con Goal, asegura que el cuadro ucraniano cree en sus opciones de clasificación para los octavos de final y promete un gran espectáculo en Europa.

Cuando te detienes y ves al como líder de un grupo de la Liga de Campeones con el Real Madrid y el , ¿qué pasa por tu mente?

"Es un grupo muy fuerte, y todos pudieron verlo en los dos primeros partidos (victoria por 3-2 ante el Real Madrid y empate 0-0 con el Inter de Milán). Estamos trabajando muy duro, logramos un gran resultado contra el Madrid, cuando, de hecho, muchos no creían en el Shakhtar, con un equipo lleno de cambios y varios jugadores jóvenes. Ahora tenemos un empate con el Inter, que no es un mal resultado. Seguimos trabajando y queremos estar arriba".

¿Crees que el Shakhtar de hoy no tiene nada quee envidiar a Real Madrid o Inter de Milán?

"Todos conocemos la grandeza de los dos clubes. Fuimos desacreditados por muchos para enfrentarnos al Real Madrid, casi nadie creía en el Shakhtar, pero, con mucha humildad y trabajo duro, hicimos un gran partido y ganamos".

¿Qué hizo falta para sorprender y batir al Real Madrid?

"Trabajo. No hay secreto, ganamos con la base del trabajo. Entramos en el campo sabiendo la necesidad de tener mucha concentración, y así fue. Tuvimos una gran actuación táctica"

El Shakhtar tiene hegemonía en , tuvo una gran participación en la última ... pero ¿crees que una victoria de esta envergadura, ante el Real Madrid, fuera de casa, era necesaria para veros de otra manera?

"Llevo dos años en el Shakhtar, tuve la oportunidad de jugar grandes partidos ... Como dijiste, un partido de este tamaño, con un resultado de esta dimensión, todo esto da una enorme confianza y demuestra que el Shakhtar también es grande, y tiene todo para crecer. más y más. Somos grandes, lo hemos demostrado durante años".

¿Os consideráis ya favoritos en el grupo?

"No, no ... es un grupo muy fuerte, con tres equipos grandes, así que tenemos que trabajar duro y tener confianza. Siempre respetaremos a los oponentes. La victoria ante el Real Madrid fue enorme y el empate con el Inter de Milán no fue un mal resultado".

¿Podemos decir que el Shakhtar Donetsk tiene la obligación de vencer al Borussia Mönchengladbach?

"No, yo no lo veo así, porque del otro lado también hay un gran equipo. Evidentemente, vamos a salir al campo en busca de la victoria, eso lo tenemos muy claro todos. Siempre pensamos en la victoria"