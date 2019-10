Marco Fabián no descarta volver a Chivas

El mediocampista mexicano aplaudió la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva del Rebaño Sagrado.

La llegada de Ricardo Peláez es motivo de ilusión en , dado el éxito que ha tenido el director deportivo en sus recientes experiencias con otros clubes. Y uno de los que aplaude su fichaje es Marco Fabián, quien incluso no descarta la posibilidad de volver a las filas del Rebaño Sagrado en un futuro.

"Siempre he dicho desde que me fui a que algún día regresaría, pero no sé cuándo sea el momento. La siempre va a estar en mi mente y los equipos que siempre han estado preguntando por mí y el equipo de donde salí que es el Guadalajara y que llevo en mi corazón", expresó a ESPN.

Vale destacar que según pudo saber Goal, Fabián es uno de los objetivos que maneja Peláez para el proyecto que tiene en mente con Chivas. Al igual que el ex futbolista del Guadalajara, el nuevo director deportivo también piensa en la incorporación de otros elementos como Alan Mozo o Roberto Alvarado.

La temporada de Fabián con el llegó a su fin, luego de que el equipo cayera en los playoffs de la ante el por 2-0. Ahora, el mexicano, uno de los Jugadores Franquicia del campeonato estadounidense, tiene la posibilidad de salir como cedido en el mercado de enero.