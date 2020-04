Marco Fabián: “No le cierro las puertas a ningún otro equipo"

El delantero del Rebaño Sagrado estaría dispuesto a vestir cualquier camiseta del futbol mexicano.

Aunque nunca logró llevarse el estatus de ídolo, Marco Fabián sí entregó muchas noches memorables vestido con la camiseta de . Con el Rebaño debutó y realizó la mayor parte de su trayectoria, teniendo mucho cariño y agradecimiento hacia la institución.

El hoy delantero de Al-Sadd platicó con Azteca Deportes , revelando que desearía volver a Guadalajara, aunque dejando un mensaje para las demás instituciones: “ Sería un honor poder vestir de nuevo la playera de C hivas , después de todo lo que viví ahí, prácticamente toda mi carrera ahí, de representar los colores que llevo en mi corazón. No le cierro las puertas a ningún otro equipo ; uno nunca sabe lo que pueda pasar y no solamente en , en cualquier parte del mundo”.

Igualmente, el jugador de la Selección mexicana contó cómo se vive la situación del COVID-19 en , país al que llegó apenas en febrero: " Estamos aislados por el tema del coronavirus, tenemos ya 21 días totalmente en aislamiento; cuidándonos, estando en casa, encerrados. Aquí el tema empezó un poquito antes y cada día hay nuevos casos, se trata de tener un poco controlado ", aseguró.

Más equipos

Fabián puede presumir ser un aventurero del futbol, pues en solo doce años como profesional ha vestido cinco camisetas , jugando en cuatro países distintos. ¿Se comienza a cocinar su anhelado regreso al Rebaño Sagrado?