Marco Fabián se despide de Al-Sadd

La suspensión de la Liga de Qatar por el COVID-19 terminó por afectar de más a Marco Fabián, pues el futbolista mexicano únicamente había firmado un contrato por media temporada con Al-Sadd, quedándose sin la oportunidad de mostrar su mejor versión.

El club qatarí anunció a través de sus redes sociales la desvinculación del delantero mexicano, agradeciéndole por su aporte en los cuatro meses que estuvieron juntos. Vale la pena recordar que Xavi Hernández era el entrenador de Marquito.

"Quiero agradecerles por todo. Claro que quería pasar más tiempo con ustedes, con el staff, lo disfruté. Sé que este tiempo con coronavirus es el peor momento para todos, pero como dijo Xavi, conozco a todos ustedes y son muy buenos jugadores, pero lo más importante es cómo son como personas. Así que estoy muy feliz de haber compartido tiempo con ustedes, así es el futbol y les deseo a todos lo mejor", dijo el dos veces Mundialista azteca.

Fabián fue anunciado como nuevo jugador de Al-Sadd el 3 de febrero, comprometiéndose a un contrato de cuatro meses. Únicamente pudo disputar cuatro juegos con la entidad, anotando dos goles.

Thank you for your time with us @MarcoFabian_10 🤍🖤



¡Gracias Marco! ⚫️⚪️



Everyone at #AlSadd wishes you all the best 💪 pic.twitter.com/UyZrxgaESw