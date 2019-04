Marco Fabián acepta que América es el más grande

Marco Fabián se encuentra jugando para el Philadelphia Union de la MLS.

Marco Fabián, delantero del de la , habló sobre el América, club con el que se enemistó desde su llegada a la cantera de .

En el mismo sentido, luego de que los Azulcremas se coronaran en la , convirtiéndose en el equipo más ganador de la competición, destacó que pueden considerarse como el más grande de .

"Yo creo que los números hablan y aunque a mucha gente le duela, ahorita lo son. Con la Liga, la Copa y números, lo son", dijo para ESPN.

Fabián de la Mora no niega la posibilidad de volver en un futuro al Guadalajara, club que atraviesa por una crisis deportiva y recientemente realizó la contratación de Tomás Boy como su nuevo entrenador.

"Por qué no. La verdad es que nunca lo he dejado de pensar. Obviamente como lo vuelvo a repetir, es un club que llevo en mi corazón, me gustaría, lo tengo como opción, no depende de mi", señaló.