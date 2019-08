Marcelo no quiere más fichajes para el Real Madrid: "El equipo es bueno"

El brasileño se muestra satisfecho con las nuevas incorporaciones y no se preocupa por las críticas que recibió el año pasado.

Marcelo Vieira ha analizado cómo está a estas alturas la plantilla del tras los fichajes y cree que no necesitarán más incorporaciones antes de que cierre el mercado para poder aspirar a todos los títulos.

"Nuestro equipo es bueno. Es difícil, pero si nos centramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo. Desde que llegué, me han enseñado a luchar por todos los títulos", comentó el brasileño.

Asimismo no se ha mostrado preocupado por todas las críticas que recibió por sus malas actuaciones el curso pasado: "Lo del año pasado fue sólo una fracción de las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellas. Yo sé mejor que nadie cuánto estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan".