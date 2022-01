Marcelo Michel Leaño: "Vamos a convertir a todos los escépticos"

De cara a un Clausura 2022 donde la percepción de la afición es non grata para Chivas, el director técnico Marcelo Michel Leaño fue contundente y aseguró que cambiarán la mentalidad de quienes no confían en el conjunto tapatío.

El último mensaje del propietario del Guadalajara Amaury Vergara fue la 'gota que derramó el vaso' ante los pobres resultados deportivos, falta de refuerzos y los dos años sin inversión en la reconstrucción del equipo por parte del Grupo Omnilife, que ha desencadenado un ambiente hostil en la Perla Tapatía.

“Vamos a darle con todo, a pelear, vamos a convencer a los escépticos. Este club debe demostrar que siempre puede más el equipo que las individualidades. La familia está en las buenas y en las malas, la afición de Chivas es una familia, por eso se llaman ‘Chivahermanos’", dijo Leaño.

"Jamás vamos a dejar de creer en lo que tenemos, jamás vamos a renunciar a pelear cada partido y jamás vamos a dejar de creer en lo que estamos construyendo", agregó.

Leaño dejó abierta la posibilidad a la llegada de refuerzos pues por ahora únicamente han incorporado a Roberto Alvarado y dejado ir a Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Oribe Peralta, José de Jesús Godínez y el portero José Antonio Rodríguez.

"Si analizamos los últimos 10 años, ¿cuántos jugadores llegaron? Y tenemos un campeonato. Mientras la ventana de registros esté abierta, todo puede pasar. Hoy el equipo que tenemos es el que está, si llega alguien será que marque diferencia, si no estamos completos. El mercado está abierto y cualquier cosa se puede mover", señaló.

El ex director de futbol institucional del conjunto tapatío entiende el enfado de la afición rojiblanca: "En relación a la molestia de la afición, es que está en su derecho a estar así, no vamos de ninguna manera a escudarnos, no hemos podido darles los resultados que ellos esperan y se merecen, tenemos que trabajar más, porque estamos en deuda con la afición, entiendo, y la realidad es que yo lo dije muy claro, uno de los objetivos que tenemos Amaury, Ricardo y yo, que trabajamos unidos y lo que hemos aprendido es que si llega alguien, debe ser de calidad probada y con característica que le hagan rendir al club".