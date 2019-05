Marcelo: "Hay que ver qué hemos hecho este año para no repetirlo"

El lateral valoró la decepcionante temporada del Real Madrid

Terminó la temporada del con otro suspenso, esta vez en forma de derrota contra el . En la misma línea de toda la temporada. El capitán Marcelo fue el primero en valorar lo que había sido el día pero, sobre todo, el curso. "Ha sido una temporada dura, de las más duras a nivel personal, hemos intentado mejorar, hemos estado siempre dando la cara, entrenando, pero hoy mismo empieza la siguiente temporada. Hay que ver qué hemos hecho este año para no repetirlo", explicaba el lateral.

💬 @MarceloM12: "Ya empieza la próxima temporada y hay que ver en lo que hemos fallado para no cometer los mismos errores”. #RMLiga pic.twitter.com/85MZEbYxpK — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 19 de mayo de 2019

El Madrid se marchó entre pitos, con el Bernabéu caliente por lo ocurrido. Marcelo tiene de ellos una opinión personal: ", si los pitos me hubieran hecho caerme no sería quien soy, es una forma de motivarme y de hacer lo que no estoy haciendo o la gente cree que no estoy haciendo".

Su mensaje, eso sí, tiene un punto de optimismo, un recuerdo de que forma parte de una institución en la que los malos momentos pasan y son sucedidos por nuevos éxitos. "El Real Madrid nunca se fue, siempre está bien, luchando por todo, en siete años hemos conseguido casi todo. Una temporada mala no va a cambiar lo que es el Real Madrid, el Madrid es muy grande", relataba el lateral, uno de los más señalados dentro de un año en el que hay poco que celebrar.

A pesar de lo visto en el campo, con Keylor agradeciendo a la afición, el capitán blanco no creyó que eso fuese necesariamente una despedida: "Vivimos que no hemos ganado nada, los jugadores entran y se van, unos han hecho historia y siguen mucho tiempo, a mí no me ha sonado como despedida sino como despedida de la temporada, que fue muy dura, los jugadores están y él tiene contrato todavía".