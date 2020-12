Marcelo Flores: “Quiero ser leyenda del Arsenal”

El mediocampista mexicano del Arsenal Sub18 se puso las metas altas con los Gunners.

Marcelo Flores, futbolista mexicano que milita con el equipo Sub18 del tiene su primer objetivo a largo plazo: marcar época en el club de la Premier League.

Flores, quien firmó su primer contrato profesional con los Gunners por los próximos cinco años se ilusiona con el futuro pues constantemente es requerido por Mikel Arteta para entrenar con el primer equipo a lado de hombres como Bukayo Saka, Mesut Ozil y David Luiz.

“Ahorita no sé (cuándo debutaré), vamos a ver cómo salen las cosas, yo quiero jugar con el Arsenal y convertirme en una leyenda del club. Sí (quiero convertirme en leyenda)”, mencionó en conversación desde Londres con Goal.

“Era como un sueño, no podía creer todo lo que estaba pasando, después con los entrenamientos me fue bien, salí a jugar como era lo normal. Estoy encantado, disfrutando todos los momentos que estoy viviendo con el Arsenal”, agregó.

Marcelo espera alcanzar un proceso similar al que vivió Bukayo Saka que rápidamente llegó a Primera División: “Mucho. Veo a Bukayo, es un ejemplo a seguir muy bueno para mí, es la mejor persona para hablar, es muy buena gente para ver qué pasa, estás trabajando duro en el futbol y a dónde quieres llegar. Me mandó muchos mensajes, él quiere compartir conmigo experiencias que ha vivido para saber cómo son las cosas y estar listo para lo que viene”, dijo.

Flores quedó blindado por los próximos cinco años con el Arsenal, en parte por el acompañamiento que llevó por parte de Per Mertesacker: “Per es un muy buen amigo, me ayudó mucho, creyó en mi habilidad de futbol, me dio mucho para ser lo que soy ahora”.

SUEÑA CON UN LLAMADO AL TRI MAYOR

En los últimos meses se ha hablado de una disputa entre México, Inglaterra y Canadá por el futbolista de 17 años, sin embargo dejó en claro cuál es el combinado al que quiere representar a futuro.

Así como el mediocampista de 18 años del Boavista de Jesús Alejandro Gómez fue convocado por Gerardo Martino para la gira de septiembre de la Selección mexicana en Europa, Flores también sueña con un llamado del Tata.

“No he escuchado nada aún (de una convocatoria por parte del Tata), pero estoy trabajando duro para recibir pronto un llamado y vivir esa experiencia”, confesó.

Sin embargo Flores, quien disfruta más jugar como extremo que detrás del delantero ha tenido comunicación con miembros de la Federación Mexicana de Futbol que han mantenido seguimiento a su trabajo en : “Algunas personas de me han llamado, ellos me han dicho que siga trabajando duro y algo bueno vendrá pronto”.

Pese a que Carlos Vela fue parte del Arsenal en el pasado, Flores no ha sido víctima de comparaciones con el ‘Bombardero’: “Ellos son conscientes que Carlos Vela jugó acá antes pero no he tenido las comparaciones con Carlos, es muy buen jugador y disfruto mucho ver a Carlos Vela jugar”.

El nacido en Canadá se declaró un aficionado del de la Liga de Expansión MX por el paso que tuvo su papá y aseguró no tener presión por ser colocado por The Guardian entre las 60 promesas del mundo en 2020 a lado de Luis Puente de .

“No, yo no sigo la . Si tuviera que elegir, sería el Atlante porque mi papá jugó. No lo sé, mi papá jugó en Atlante y pues los seguiré”, mencionó.

“Luis Puente es un muy buen amigo mío, hemos compartido muy buenas experiencias juntos en Selección, no siento presión por haber estado ahí, amo jugar futbol y lo hago lo mejor que pueda cuando tenga oportunidad”, concluyó.