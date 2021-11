Marcelo Flores, la joya mexicana que también es pretendida por Inglaterra y Canadá

Marcelo Flores es uno de los nombres del momento en el futbol mexicano. El joven talento del Arsenal, que hace poco cumplió 18 años, fue la gran figura de la Selección mexicana que salió campeón de la Revelations Cup, torneo en el que tuvo la oportunidad de mostrar todo su potencial junto a otras promesas del Tri.

Flores hizo dos goles con el combinado azteca, en lo que fueron las victorias en los partidos contra Brasil y Estados Unidos. El mexicano, con sus extraordinarias actuaciones y celebraciones acrobáticas con sus goles marcados, sin duda genera mucha ilusión en una afición que espera contar con él en la Selección mexicana de cara a los próximos años.

La joya de los Gunners fue nombrado como Jugador del Torneo y su padre, Rubén Flores, reconoce que los medios vienen siguiendo de cerca cada paso de Marcelo. "La prensa y la televisión le han estado prestando mucha atención. Pero no sé por qué todos están tan emocionados con eso", dijo GOAL en referencia a la posibilidad de que juegue con el Tri Mayor.

En ese sentido, Rubén considera que el mediocampista solo está concentrado en hacer lo que le gusta y no dejarse distraer por la opinión pública. "Marcelo ha tenido muchas experiencias con la Sub 20. Ha ido a muchos campamentos en países como Dinamarca y España, y siempre lo ha hecho bien, así que no es nada nuevo. Tal vez todo esto sea por el partido contra Brasil, jugó bien y marcó. Pero Marcelo no dejará que eso lo afecte. Solo quiere jugar al futbol, el juego que ama".

Marcelo puede representar a México gracias a su padre, quien nació en la Ciudad de México y además pudo jugar con el Atlante en la Primera División del futbol mexicano (1988 - 1990). Sin embargo, el talento de los Gunners también puede jugar con Canadá, su país de nacimiento, así como con Inglaterra, debido a que recibió el pasaporte británico a principios de este año.

Es así como Marcelo tiene todas sus opciones abiertas y su padre reitera que no hay prisa por tomar una decisión de este tipo, sobre todo por la corta edad del futbolista. "No es el momento de elegir. Es demasiado joven. Recibió una invitación para Canadá el año pasado, pero estabe el COVID-19 y él ya iba a México, así que no era el momento adecuado", dijo Rubén.

“También estuvo en un campamento con la Sub 16 de Inglaterra, pero entonces no teníamos el pasaporte. Nuestro papeleo para convertirnos en británicos acaba de llegar este año. Así que ahora mismo la decisión no es difícil. Le encanta el futbol y eso es lo que importa. Va a los campamentos invitado por México y lo disfruta. Pero para tomar otra decisión, es demasiado joven", agregó.

La hazaña de Flores con la Selección mexicana en el parón internacional no fue una sorpresa para quienes han visto cómo ha empezado su temporada con el Arsenal. En apenas ocho partidos con la Sub 18, Marcelo ha hecho seis goles y además contribuido con dos asistencias. Todo esto ha despertado el interés de Mikel Arteta, que lo ha invitado a entrenar varias veces con el primer equipo.

Aunque no ha tenido las oportunidades que muchos esperaban con la Sub 23 en esta campaña, parece que es cuestión de tiempo para que se sume de manera regular al equipo de Kevin Betsy. "Fue un sueño entrenar con el primer equipo. No podía creer todo lo que estaba pasando. Estoy disfrutando el momento y quiero convertirme en una leyenda del club", reconoció Flores en diálogo con GOAL.

La vida de Flores ha estado relacionada con el futbol desde que nació. Tanto su madre como su padre lo jugaron desde que eran muy jóvenes y después de poner fin a su carrera, Rubén pasó a ser entrenador. El padre de Marcelo fue técnico en la Asociación de Futbol de Ontario, por lo que el mediocampista nunca estuvo lejos de un balón mientras que sus hermanas, Tatiana y Silvana, también crecieron apasionadas por el futbol.

"Desde que era un niño, Marcelo está pateando una pelota. Si solía salir a trabajas en jeans y camisa, él solo me daria un beso de despedida. Pero si salía con ropa de jugar al futbol, inmediatamente comenzaba a hacerme todo tipo de preguntas. Entonces iba a buscar sus zapatos y su pelota antes de que yo llegara al auto y allí estaba él, tenía que llevarlo conmigo. Siempre le ha gustado el futbol", relata Rubén.

“Recuerdo que él y sus hermanas salían temprano de la escuela para volver a casa y ver la Champions League. A todos les encantaba el Barcelona, ​​con (Lionel) Messi, Xavi, (Andrés) Iniesta. Así que los buscaba, íbamos a casa, almorzamos y veíamos todos sus partidos de la Champions League", agrega Rubén sobre la pasión con la que Marcelo creció viendo, jugando y disfrutando del futbol.

La primera gran oportunidad de Marcelo llegó mientras estaba en las Islas Caimán, cuando aún era muy joven. Rubén era entrenador del equipo femenino y regularmente llevaba a su familia con él cuando viajaba para reunirse con el equipo antes de los partidos. Durante el viaje, un entrenador juvenil de Ipswich Town llamado Steve Foley, realizó un campamento de entrenamiento y Marcelo hizo lo suficiente para llamar su atención, por lo que se ganó una invitación para sumarse a la academia del club en 2016.

En primera instancia, Marcelo viajaría desde Canadá de manera intermitente pero una vez que la familia obtuvo la visa, todos se mudaron al Reino Unido de forma permanente. Flores estuvo dos años en Ipswich Town antes de irse a Arsenal en 2018, mientras que Tatiana y Silvana, que también pasaron por las filas de los Gunners, terminaron jugando con el Chelsea y Tottenham respectivamente.

Marcelo llegó como un niño a la academia y rápidamente ascendió a la Sub 18, siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada y jugando con el número 10. El Arsenal lo premió con su primer contrato profesional en octubre de 2020, asegurando su permanencia en el club durante tres temporadas y con opción para extenderlo por dos años más.

El artículo sigue a continuación

Su nivel indica que no pasará mucho tiempo antes de que sea una figura de la talla de Charlie Patiño, Omari Hutchinson y Salah Oulad M'Hand para tocar la puerta del primer equipo. "Está siguiendo su proceso de crecimiento y disfrutando mucho del futbol. Ahora mismo, eso es todo lo que importante", dijo Rubén sobre la estrella mexicana, que se toma con calma la decisión de a qué país representar.

Para conocer más sobre las grandes promesas a nivel mundial, sigue a NXGN en Instagram y TikTok.