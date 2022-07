Marcelo Flores habría llegado a un acuerdo para su fichaje con Real Oviedo

Flores tendrá su primera experiencia en el futbol de España con el equipo de Grupo Pachuca.

El futuro de Marcelo Flores parece haber quedado definido. Reportes de medios de comunicación de Asturias señalan que el talentoso futbolista mexicano llegará para la próxima temporada al Real Oviedo de la Segunda División de España pues las partes involucradas tendrían un acuerdo firmado.

Flores no realizó el viaje a la gira del Arsenal de Inglaterra en Estados Unidos, lo que dejaba en duda su continuidad con el club pues no disputó el Premundial Sub 20 con la Selección para realizar la primera etapa de pretemporada bajo las órdenes de Mikel Arteta.

De acuerdo con los mismos reportes, Flores llegaría a préstamo por un año sin opción a compra, lo que deja la puerta abierta para que vuelva con los Gunners una vez que termine la cesión, con mayor madurez para el máximo circuito.

El Oviedo podría ser el último escalón para buscar un lugar en la lista de convocados de Gerardo Martino con Selección mexicana al Mundial de Qatar 2022, donde los lugares comienzan a reducirse pues se han perfilado los llamados en últimas semanas.