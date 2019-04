Marcelo Díaz: “Si hubiésemos tenido a Messi en La Roja, habríamos sido campeones del mundo”

El volante de Racing llenó de elogios al astro argentino, defendió la campaña de Jorge Sampaoli en la Albiceleste y habló del monarca de la Superliga.

Marcelo Díaz, flamante campeón de la Superliga con Racing, llenó de elogios a Lionel Messi en diálogo con TyC Sports . El volante chileno expuso que “si hubiésemos tenido a Messi en La Roja, habríamos sido campeones del mundo”. Al mismo tiempo que explicó que “hubiese dado todo por que Messi sea chileno”. Esto, luego de la no clasificación de al Mundial.

"A Messi lo tienen que querer, mimar y respetar porque es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Hace todo perfecto. Es muy poco común encontrarse con esos jugadores", añadió sobre el compañero de Arturo Vidal en el .

Por otra parte, el mediocampista de la Academia reconoció que siempre va a defender a Jorge Sampaoli, a quien tuvo como entrenador en y en La Roja. De hecho, con el casildense el equipo nacional logró la primera de su historia.

"El único defensor acérrimo que tiene Sampaoli soy yo. Agarró a la Selección cuando no estaba clasificada a y la tenía muy difícil. Llegó y los clasificó en una parte muy complicada", manifestó el Chelo.

"Hay que valorar eso porque para Argentina hubiese sido una catástrofe no ir al Mundial. No pasaba por la cabeza de nadie", agregó sobre lo mismo.

También analizó la actuación de la Albiceleste en la pasada Copa del Mundo y se refirió a las críticas que pesan sobre el entrenador. "Lógicamente, él mismo habría querido que fuera de otra manera, pero lamentablemente no fue así. Muchas veces los futbolistas tenemos que llevarnos parte de la responsabilidad".

Finalmente, afirmó que la escuadra del Chacho Coudet fue el mejor equipo a lo largo del torneo. "Intentamos mostrar la misma cara durante todo el torneo y nos resultó de buena forma. Desde que agarramos la punta no la soltamos hasta que fuimos campeones, Racing es el justo vencedor de este torneo", enfatizó.

Y respecto a su rendimiento en el monarca, Díaz apuntó a que "me tuve que poner físicamente al compás del equipo porque venía de otro fútbol, de otra intensidad, diferente. Luego, traté de poner en el equipo lo que el Chacho quería de mí, creo que lo hice bastante bien. Sabía que no lo tenía que defraudar cuando me dio la posibilidad de jugar", cerró.