Marcelo Díaz se tatuó insignia de la U en el pecho

El volante de Racing sorprendió a sus seguidores al revelar en Instagram su nueva creación. "En la piel y en mi corazón", escribió.

El amor de Marcelo Díaz por Universidad de no es secreto para nadie. Sin embargo, esta vez quiso ir más allá y decidió tatuarse la insignia del cuadro azul en el pecho. A través de Instagram, el volante de Racing mostró su nueva creación, obra de @TintayLealtad y @udechiletatuajes, junto al mensaje: "En la piel y en mi corazón", causando revuelo entre los fanáticos de los azules quienes rápidamente viralizaron la fotografía.

Cabe recordar que el mediocampista de la Academia ha manifestado en varias ocasiones su deseo por volver al club que lo vio nacer. "Quiero retirarme en la U. Este año no me van a dejar salir antes. Este año el objetivo es pelear la con Racing. Y mi intención y mi idea es comenzar el 2021 jugando en la U, pero eso no depende de mí", declaró el Chelo hace algunos días.

"Mi retorno a depende única y exclusivamente de la U. El equipo tiene un técnico, ellos son quienes contratan y es quien hace la estructura", agregó en diálogo con Diego Rivarola en el Instagram Live del conjunto estudiantil.

