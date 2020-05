Marcelo Díaz reveló una anécdota 'religiosa' de su debut con Pumas

El exjugador auriazul, hoy volante de Racing, recordó un momento emotivo previo a su estreno contra Morelia de local.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Marcelo Díaz compartió un peculiar recuerdo de su debut con Pumas. El actual volante de Racing, que llegó al conjunto universitario en 2017 y durante su estancia con los del Pedregal firmó tres conquistas, reveló que lo que más le impresionó en su paso por fue la devoción que hay hacia la Virgen de Guadalupe.

"Pumas me había recibido hacía sólo cuatro días y cargaba con los nervios lógicos de cualquier debut", escribió el ex Universidad de en sus redes sociales.

"Faltaban apenas unos minutos para pisar el césped, nos reunimos en un círculo. Todos nos empezamos a desear buena suerte para el partido y, como si de golpe nos hubiéramos vuelto un coro, de nuestras gargantas brotó el Padre Nuestro. Ahí me enteré de que me estaba sumando a una tradición realmente emocionante para quienes somos creyentes. La estampa de la Virgen de Guadalupe, muy venerada en México, completaba una escena que inflaba el espíritu", añadió.

Más equipos

En ese mismo post, Chelo contó que al principio la altura de la capital le pasó factura y le costó trabajo adaptarse. De hecho, destacó el 2-1, del 22 de agosto de aquel año, frente al .

"Fue contra Morelia de local. Me tocó ir al banco. Apunto la fecha: 22 de agosto de 2017. Ingresé en el entretiempo por Néstor Calderón y me ahogué al segundo pique. Venía de un año y medio en Vigo y la altura del Distrito Federal me puso un obstáculo bravo. Terminamos perdiendo (ante Morelia) 2 a 1 (mi amigo Nico Castillo hizo el gol) pero el recuerdo de ese ritual fantástico (la oración) en la previa no se me va a borrar nunca", soltó.

“Aunque me costó algunos encuentros adaptarme a respirar con normalidad, terminé agarrándole la mano a una Liga de alto nivel que me permitió disfrutar de lo que tanto me gusta hacer: jugar al futbol”, cerró.