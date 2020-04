Marcelo Díaz pone fecha para su retiro del fútbol profesional

El mediocampista de Racing dejó en claro que está dispuesto a volver a La Roja, que quiere retirarse en la "U" y hasta cuándo espera jugar.

Marcelo Díaz tuvo un recorte salarial, junto a todo el plantel de Racing, considerando la emergencia mundial que se vive por el coronavirus. Razón por la que la Academia tuvo una disminución "fuerte" en los ingresos del Primer Equipo.

Algo que Chelo Díaz afirmó en un live de Instagram, donde además se refirió a la Selección chilena y su retiro del fútbol profesional. Al ser consultado por La Roja, el mediocampista expresó sin tapujos: "extraño la selección. Soy chileno y me gustaría estar, pero eso lo define el técnico y hay que preguntárselo a él".

Además no tuvo problemas en referirse a Erick Pulgar, quien oficia en su puesto dentro del esquema de Reinaldo Rueda. "Me gusta mucho como juega Pulgar. Me gustaba en y la UC, así como en , y así pudo dar el paso a la selección chilena, donde lo ha hecho espectacular", expresó.

Y con respecto a su retiro del fútbol, sostuvo: "Mi intención es volver a la U, retirarme ahí, como todos saben, pero eso lo decidirá las personas que estén a cargo. Uno puede tener muchas intenciones, pero no siempre se da todo en la vida". "Me he propuesto jugar hasta los 38 años, porque ahora que tengo 33 me siento muy bien físicamente, ojalá que mis piernas me acompañen".