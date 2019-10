Marcelo Díaz le responde a sus críticos: "No quieran pelear conmigo, no soy el enemigo"

El volante de Racing utilizó sus redes para mandarle un potente mensaje a los fanáticos, quienes le reprochan que "defendió al enemigo del pueblo".

Marcelo Díaz utilizó sus redes sociales para darle cara a sus críticos. El volante chileno, quien este lunes defendió el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden en contra de la ciudadanía, tras las jornadas de protestas que se viven en , mandó un potente mensaje en el que asegura que reprocha todo acto de violencia.

"No quieran pelear conmigo, no soy el enemigo, nunca lo he sido y nunca lo seré", escribió en su cuenta de Twitter el volante de Racing.

Marcelo Díaz defiende el actuar militar y policial: "Si uno no los agrede, ellos no te van a agredir"

Junto al posteo, acompañó una fotografía con el siguiente mensaje: "Genio de las redes sociales. Yo no defiendo a los militares ni a los políticos, de hecho reprocho todo acto de violencia porque sinceramente no me gusta. Pero no me vengan a etiquetar de una tendencia política por hablar y dar mi opinión desde lo humano creyendo en la paz y en las buenas intenciones de la gente, porque así creo que se puede crear un mundo mejor".

"Es más, no entiendo un carajo de política, por ende, no tengo nungún partido ni color, solamente digo lo que siento y pienso de forma muy particular y personal. Si no te gusta mi opinión, respeta así como yo te respeto", cerró.

Cabe destacar que el futbolista decidió ponerle candado a su cuenta, luego de recibir constantes ataques por parte de algunos fanáticos que le reprochan que "defendió al enemigo del pueblo".