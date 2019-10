Marcelo Cañete, ¿el primer refuerzo para Colo Colo 2020?

El talentoso mediocampista ofensivo aseguró haber escuchado un rumor pero se centra en su presente: Cobresal.

Marcelo Cañete (1990) aportó, en nueve participaciones por el Campeonato de , un gol y cuatro asistencias con la camiseta de . En la Copa Chile, además, sumó un gol ante Universidad de Chile que, de todas maneras, no le sirvió a los Mineros para meterse en semifinales. Pero, desde lo personal, su presencia le cambió la cara al equipo de Gustavo Huerta y este jueves el futbolista reveló que tiene un rumor sobre que su futuro podría estar en .

El surgido desde las inferiores de le confidenció a Radio Agricultura que "me llegó un rumor sobre eso. No tengo ni idea, pero es una satisfacción que un club como Colo Colo me tenga en carpeta", y luego agregó que "si realmente es verdad me llena de orgullo, porque significa que vengo haciendo las cosas bien. Me quedan seis meses en Cobresal, así que mi cabeza por ahora está enfocada acá".

Cabe recordar que Cañete, ex y campeón de con el Sao Paulo, generó el primero y asistió directamente en el segundo de los goles del equipo de Gustavo Huerta cuando este venció al Cacique a domicilio, lo que llamó la atención de la directiva de Blanco y Negro, que sufre por los '10' de su plantilla.

Los volantes creativos de los albos son Jorge Valdivia, Carlo Villanueva y Jaime Valdés. Los dos experimentados finalizan su actual vínculo a fin de año y mientras el Mago se encuentra lesionado, el Pájaro no fue considerado en el 2-2 de este miércoles por la noche frente a . Y escasean los habilitadores: Valdivia lleva 2 asistencias en el torneo, Villanueva 1 y Valdés ninguna. El nombre de Cañete cae de cajón. ¿Pujan por su carta?