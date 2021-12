Marcelo Bielsa apunta a Ben Brereton para el Leeds United

La prolífica temporada de Ben Brereton en Blackburn Rovers despertó el interés de Marcelo Bielsa. Y es que, según apunta The Sun, el anglochileno sería el principal objetivo del extécnico de La Roja para el Leeds United de cara el próximo mercado de fichajes.

El jugador de 22 años ha estado en forma fenomenal durante la campaña actual, anotando 17 conquistas y una asistencia en solo 22 partidos en la EFL Championship, razón suficiente como para que el conjunto del 'Loco' acepte la millonaria condición que fijaron desde los Riversiders para un eventual traspaso.

Tal ha sido su ascenso que el nacido en Stoke-on-Trent ha marcado más goles en los últimos cuatro meses que en toda su carrera, elevando su juego a un nivel más allá de las expectativas.

De hecho, hoy es el segundo máximo artillero en liga, solo por detrás de Aleksandar Mitrović que suma 22 festejos con el Fulham. Por lo mismo, su técnico Tony Mowbray ya comienza a despedirse de su delantero estrella, mismo que asumió la responsabilidad tras la partida de Adam Armstrong.

El DT rosarino lleva acusando la falta de gol en su escuadra en el último tiempo puesto que no ha contado con el lesionado Patrick Bamford. The Whites acumulan solo 17 tantos convertidos en 16 partidos disputados (seis en sus últimas cinco presentaciones) en los que registran solo tres victorias, siete empates y seis derrotas que los mantiene en la plaza 15, a solo 5 unidades de los puestos de descenso, por lo que buscan no depender solamente del ex Middlesbrough para mantenerse durante el resto de la campaña.

Eso sí, dada la popularidad internacional del ex Nottingham Forest y su récord (ha anotado dos dianas más que Armstrong este curso), los Blanquiazules no subestimarán su producto tan preciado. Independiente de si los Peacocks tienen la intención de hacer una oferta durante esta ventana de enero, se entiende que necesitarían al menos £ 20 millones para que los Rovers consideren permitir que el seleccionado chileno parta.