Marcelino, tras el Arsenal 3-1 Valencia: "El resultado me parece excesivo"

Las declaraciones de los protagonistas tras el triunfo Gunner en Londres, por la ida de las semifianles de la Europa League.

Después del 3-1 del en Londres, Marcelino García Toral, entrenador del , ha considerado que "el resultado" en favor de los británicos "es excesivo". "El resultado me parece excesivo. Pero en ningún caso nos quita de la mente que podemos pasar a la final", afirmó.

"Transformaron en gol sus primeras oportunidades. Hemos cometido errores que no solemos", dijo el preparador Che en declaraciones para Movistar. Sobre el cambio de sistema, dijo que "teníamos uno más defendiendo en el área. Nos han ganado los duelos".

"Confiamos que con nuestra gente podremos ponerle las cosas difíciles al Arsenal", avisó. Y resaltó: "Jugamos contra dos delanteros, no sé cuantos millones costaron entre los dos... Son muy buenos y aprovechan el mínimo detalle. Desde el banquillo no vi problemas. No recuerdo tantas ocasiones del rival. El acierto fue el que decidió el partido. No hemos estado acertados pero eso no nos quita ninguna posibilidad y no nos merma a nivel mental".

Por su parte, el entrenador del Arsenal, Unai Emery, sostuvo que "el tercer gol nos da un puntito más para ir a Valencia". Asimismo, el ex técnico del Valencia admitió que tiene "un respeto profundo" por el equipo valencianista "porque están haciendo una gran temporada".

Por otro lado, Ezequiel Garay aseguró que "sabíamos que sería difícil. En casa saldrán mejor las cosas con nuestra gente". Sobre el defensivo sistema que usaron los españoles en , dijo que "ya jugamos con este sistema y lo hicimos bien. Cuando hay desajustes contra un equipo como el Arsenal, lo pagas".

Su compañero Gabriel Paulista, ex del Arsenal, señaló: "El último gol nos 'mató' pero la eliminatoria está abierta. Tenemos que jugar bien en Mestalla". "Tenemos que ser un poco más intensos. Tenemos que ser más fuertes...estamos en semifinales de Europa (...) Si el míster cambia el sistema tenemos que hacerlo lo mejor posible", agregó.

También habló Rodrigo Moreno. El punta español dijo que "es un resultado adverso pero no estuvimos tan mal hoy, hemos intentado. Puede pasar de todo. Toca preparar el partido del fin de semana e ir con todo a la vuelta. Cambio de sistema? El míster decidió hacer el cambio y son cosas que se trabajan, poco más. Es una pena haber encajado el último gol, el 2-1 era un buen resultado.

"¿Qué nos dijo Marcelino en el vestuario? Que no nos volviéramos locos, que quedaba la segunda parte y la vuelta, que fue importante marcar y que tendríamos alguna oportunidad a la contra", reveló. "Estamos haciendo bien las cosas y estamos vivos en todo. No es la primera vez que remontamos una eliminatoria esta temporada. Es un mal resultado pero no está cerrada la eliminatoria".

Los goles de Alexandre Lacazette y de Aubameyang le dieron al Arsenal un buen resultado para afrontar la vuelta de las semifinales de la , pero no definitivo: Mestalla dictará sentencia el próximo jueves.