Marcelino: "El vestuario estaba llorando porque se ha escapado esta final"

El entrenador del Valencia se refirió a la eliminación ante el Arsenal, por las semifinales de la Europa League.

Había ganas de milagro, había sensación de que se podía. Pero no. "Triste pero orgulloso de los jugadores. Esperábamos llegar a la final, pero han sido un gran equipo, muy muy efectivo y les felicitamos. Nos generan un estímulo para en el futuro, poder acercarnos a estos equipos", dijo Marcelino tras la dura caída por 4 a 2 que dejó afuera al de la . "Tuvieron un porcentaje de acierto enorme, sabemos que tienen grandes delanteros, en esta eliminatoria no estuvimos a nuestro mejor nivel defensivo y contra un equipo de esta calidad, es muy difícil", dijo el entrenador en Movistar. Y agregó: "Empezamos fenomenal, con ritmo y criterio colectivo, llegábamos constantemente, hicimos un gol y tuvimos dos o tres ocasiones, pero el empate nos dio un golpe fuerte y el segundo gol fue el que nos dejó fuera”.

"Estamos orgullosos de todos los jugadores, jugábamos ante un gran equipo plagado de internacionales. Nosotros fichamos a un jugador de 12 millones del Arsneal y ellos nos ficharon a uno por 40, lo sabíamos. Una pena ese gol en la ida del minuto 90, pero el rival ha aprovechado y reconocer la superioridad del rival. Felicitarles y desearles lo mejor", dijo. Sobre el entrenador del , comentó: “Emery es un gran entrenador, Tengo estima personal y profesional por él, sus equipos tienen una idea y una filosofía, es un técnico que plantea bien los partidos y está en un gran club”. “A la afición decirle gracias por su apoyo, por llenar este campo y por el ambiente. Les pido apoyo para estos partidos que quedan, porque estos futbolistas se han dejado la piel, el vestuario estaba llorando porque se les había escapado la final, con orgullo y esfuerzo. Se merecen el apoyo de la grada. Con ellos, trataremos de ganar al ", terminó.

Rodrigo: "No podemos decir que la eliminación haya sido injusta"

Rodrigo Moreno, juagdor del Valencia, comentó nada más acabar el partido: "Hemos tenido nuestros momentos en los dos campos. Ellos fueron más efectivos. No podemos decir que ha sido injusto. Si nos meten siete goles en dos partidos no podemos decir que sea injusto". Eso sí, se quejó amargamente del terrible acierto de la delantera inglesa: "A cada gol que marcaban era más difícil. Arriba tienen muy buenos jugadores, pero son un equipo muy consistente. Espero que sepan reconocer que lo hemos intentado en todo momento, ahora nos queda quedar cuartos y ganar la ", matizó.

Mateu Alemany: "Hay que animarse, el domingo es una final absoluta"

Por su parte, el director general del club ché, Mateu Alemany comentó en Movistar que el Valencia había hecho todo lo que había estado en su mano; "El equipo lo dejó todo. La clave fue el empate y un error que a estas alturas no se puede permitir", para después añadir que "llegar a la final de la Copa y semifinales de Europa League nunca puede ser una mala temporada" y que ahora hay que recomponer la figura porque quedan varias finales. ¿La posibilidad de no entrar en Champions vía Liga? Pues Alemany comentó "estamos preparados para no entrar en Champions, si eso no se produce eso está controlado. Hay que animarse y el partido del domingo es una final absoluta”, zanjó.