Marcelino: "El detonante de que todo se rompiese fue ganar la Copa"

Marcelino García Toral ofreció una rueda de prensa para los medios tras ser destituido como técnico del tras apenas tres jornadas de Liga.

El exentrenador ché dio su versión sobre lo ocurrido y una explicación a su despido:

Cuenta que "nadie le explicó por qué debían renunciar a la Copa" y detalla que "esa sensación de los jugadores tras ganar en fue decisiva para poder acabar en puestos de Champions"

Explica su primera sensación tras ser despedido afirmando que "sentí incredulidad. No daba crédito. No entra dentro de la lógica que el cuerpo técnico, respetando siempre lo que pactamos en 2017". También desvela cómo fue la felicitación del propietario Lim tras ganar la Copa.

MARCELINO: "No recibimos felicitación en por parte del propietario tras ganar la Copa. El 19 de Julio, en Singapur, me felicitó por la Champions y no por la Copa. Comprenderéis mi sorpresa"