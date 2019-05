Marcelino analiza al Arsenal: "Será difícil para nosotros, espero que para ellos también"

El técnico del Valencia recuerda que en 100 años nunca jugaron dos finales y se refugia en el estilo como manera de conseguir hacer historia

El se enfrenta a una ocasión histórica, y no solo porque llegar a una final europea siempre lo es. Lo recuerda Marcelino, su entrenador, ya están en la final de Copa y llegar también a la última ronda en Europa sería lo nunca visto. "Si el Valencia en 100 años, un gran club, nunca lo ha conseguido, podemos interpretar que tiene muchísima dificultad. Tenemos una final asegurada y mañana jugamos el primer partido de una eliminatoria para darnos otra posibilidad", explica el técnico.

"Si hacemos felices a los aficionados fenomenal, a nivel profesional es un refuerzo enorme, pero es difícil", marcando la diferencia entre lo que sucede en la grada y lo que significa algo así para quienes viven del fútbol. Finalmente entró Piccini en la convocatoria, lo cual es importante por la versatilidad que ofrece al técnico. "Si Piccini está en la lista es que está disponible para jugar, el hecho de que esté disponible nos da una opción más en el mediocampo con Wass si él juega en el lateral".

El camino a la final pasa por el Emirates y el , un equipo con el que Marcelino no escatimó elogios y no dio importancia a los malos resultados recientes de los 'gunners': "En la tienen unos números buenísimos y tienen futbolistas muy expertos, internacionales de grandes selecciones, campeones del mundo. Eso nos va a llevar a que estos futbolistas sepan adaptarse a esta situación y saben que si nos eliminan estarán en una final, no cuenta para nada lo anterior".

La fórmula para ganarlos no tiene tanto que ver con pensar en el rival como con el potencial de lo que el propio Valencia puede hacer. "Creo que tenemos una identidad propia y que lo realmente importante es demostrar esa identidad a nuestro máximo nivel", explica el técnico. "Sabemos de nuestra capacidad y de la actitud de nuestros futbolistas. Todo nos llevará, o no, después de 180 minutos de máxima concentración y siempre es necesaria un poquito de suerte, los mínimos detalles te dejan fuera".

También marcó la importancia de resistir en Londres para acudir con muchas opciones a Mestalla porque "ellos saben que es un campo complicado". Además, el técnico 'ché' recordó que en estos meses se ha demostrado que el Valencia sabe competir. "Creo que si nosotros rendimos al máximo nivel los hechos demuestran que somos un equipo muy difícil para cualquier rival. Todos nuestros partidos contra los grandes equipos han sido muy igualados", dijo tras recordar ejemplos como la . el United o los partidos contra los grandes de , todos decididos por poca diferencia.

El resumen era claro: "Será una eliminatoria muy difícil para nosotros, pero espero que para ellos también".

Parejo, que también habló antes de la eliminatoria, recordó una semifinal pasada contra el en la que a punto estuvieron de llegar a la final. "Es verdad que hace años estuvimos a segundos de jugar una final. El fútbol te da revanchas y mañana tenemos otra oportunidad de afrontar una semifinal y estar en una final europea. Eso es pasado y no hay que darle mucha importancia porque puede ser negativo".

El mediocampista habló de "divertirse jugando", pero luego quiso matizar y decir que ese "divertirse" es jugando "a lo que toca, no a que te metan dos".