Maradona, otra vez contra Ameal: "¿Sabés dónde se puede meter la plaqueta, no?"

Diego volvió a salir con los tapones de punta contra el presidente de Boca y la polémica alrededor del recibimiento en La Bombonera.

La novela entre Diego Maradona y la dirigencia de Boca por el recibimiento en La Bombonera no termina. A falta de una semana que se concrete el regreso del Diez a la cancha del Xeneize, y luego de que Jorge Ameal asegurara que iba a haber algún tipo de reconocimiento, el DT de Gimnasia volvió a disparar con munición pesada contra el presidente de la institución.

"Es Amear (sic), no Ameal. Yo no lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas o vendía la leche. ¿Quién le pidió una plaqueta para Maradona? ¿Sabés dónde se la puede meter, no? Y eso que es grande...", estalló el técnico en conferencia de prensa, luego del triunfo del Lobo ante . Y agregó: "No le creo a los mentirsos. Si yo alguna vez hablé de Boca, hablé bien de Boca".

