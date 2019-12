Maradona: "A Riquelme lo hubiera boxeado de lunes a viernes"

El Diez reconoció la cantidad de títulos que le dio Román a Boca y se refirió a sus actitud dentro del vestuario.

Diego Armando Maradona volvió a dejar en claro sus diferencias con el flamante vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme. Luego de las declaraciones cruzadas en la previa de las elecciones xeneizes, el técnico de Gimnasia ahora se refirió a la época del Torero como futbolista.

En principio, Diego se refirió a su última etapa en Boca, en 1997, en la que compartió plantel con Román. "¡Era un equipaaaaazo! Una lástima que no le hayamos dado tantos títulos como los que le dio Riquelme a Boca", admitió el Diez, en declaraciones a TyC Sports, y agregó: "Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos. No me importa lo del vestuario. Porque yo en el vestuario no estaba".

En ese sentido, aunque ya no en tono de elogio, concluyó: "Porque me contaron que hacía esto, lo otro. Si yo estaba en el vestuario, él no lo hacía. Porque lo boxeaba de lunes a viernes. El sábado lo dejaba descansar. Y que el domingo que fuera a la cancha. Esos son códigos que tenemos los futbolistas".