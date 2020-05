Manuel González jugará en el Jocoro

El portero llegó a un acuerdo con la dirigencia fogonera.

Jocoro ya sigue en el próximo torneo Apertura 2020. La idea del técnico Carlos Romero es ser protagonista y buscará llenarse de gente experimentada para tener mejores resultados.



Se ha confirmado la contratación de Manuel González, portero que proviene de Municipal Limeño, donde fue dado de baja la semana pasada y de ahí inició las conversaciones con la dirigencia del Jocoro.



Al llegar a su nuevo club, el cancerbero dijo: “De verdad que me motivó a venir a Jocoro, el proyecto que el profesor Carlos Romero me dio a conocer. Desde la semana pasada estuvimos hablando, acepté y le dije que me gustaba la idea”.