Manuel Aguilar el mexicano que se prueba en el Bayern Múnich y se inspira en Kimmich

El capitán de la Sub 18 de Tigres vive una experiencia inolvidable en el cuadro más poderoso de Alemania.

El Bayern Múnich es uno de los equipos que mejor trabaja en la captación de talento internacional, desarrollando distintos programas alrededor del mundo para atraer a los futbolistas y que vistan sus colores.

Actualmente encontramos algunos jóvenes talentos como Tanguy Nianzou (19), Alphonso Davies (20), Jamal Musiala (18) o Joshua Zirkzee (20), que ya han recibido oportunidades con el primer equipo, inspirando a más promesas a saber qué pueden seguir sus pasos.

En estos momentos se desarrolla el FC Bayern World Squad, proyecto que capta a 15 jóvenes de distintas partes del mundo para ganarse un lugar en el club. Uno de los participantes es Manuel Aguilar, capitán de Tigres Sub 18 y que charló en exclusiva con Goal.

A través de una videoconferencia, el joven sinaloense se puede ver emocionado por este nuevo desafío. Tímido detrás de las cámaras, transforma su caracter a un líder nato cuando se coloca la camiseta número 8 en la espalda.

"Me duermo pensando en dónde estoy, la playera que traigo, a veces todavía no me creo estar en el Bayern. Ha sido increíble, muy emocionante. Me llama la atención la forma en que trabajan, cómo ven las cosas, cómo opinan. Tienen una mentalidad muy buena". cuenta sobre sus primeras impresiones en este proyecto.

Al ser cuestionado sobre a qué futbolistas observa por su desempeño, Aguilar es claro y se inspira en un futbolista del gigante bávaro: "Kimmich es muy pensante, te puede jugar en muchas posiciones y en todas lo va a hacer bien. Me gusta mucho su estilo de juego".

Aunque por el momento su prioridad es dejar una buena imagen en el Bayern Munich, no quita la mira de un posible proceso con el Tricolor: "Quiero aprender sobre mis compañeros, los entrenadores. Quiero agarrar más experiencia, sacar lo mejor de mi, llegar a México y ser mejor de lo que soy ahora. Desde chico siempre te visualizas con la Selección, traer en el pecho el escudo. Obviamente quiero participar en algún momento", cuenta para cerrar.

Aguilar es una de las piezas más ilusionantes de las fuerzas básicas de Tigres, sabiendo que muy rápido en su carrera ya llamó la atención de un equipo de la élite. A seguirle la pista y recuerden el nombre, que muy pronto podría dar mucho de qué hablar.