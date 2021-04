Mandi esperará a que el Betis entre en Europa para decidir su futuro

El central está a la espera de ver si el conjunto verdiblanco se mete en Europa para decidir su futuro aunque se le relaciona con grandes clubes.

Sigue dándole vueltas Aïssa Mandi al tema de su renovación con el Betis y entre tanto se deja querer en un mercado donde se le está vinculando a muchos equipos. Según ha podido saber Goal, el central está esperando ver si el Real Betis consigue clasificarse para competición europea y a partir de ahí tomar la decisión de seguir o no en la disciplina verdiblanca. El jugador está cuajando una de las mejores temporadas como bético, no solo siendo indiscutible en la alineaciones del Manuel Pellegrini, sino siendo clave en la mejoría defensiva que ha experimentado el equipo y que le está posibilitando estar en plazas Europeas.

Mandi se encuentra cómodo en la ciudad y el equipo pero quiere seguir jugando la próxima campaña en una entidad que compita en Europa, por ello, si el Betis lograse la ansiada clasificación y dependiendo de si jugase Europa League o Conference League, tomará esa decisión de seguir o no. Por parte de la entidad heliopolitana ya tiene una oferta encima de la mesa, pero Mandi un se ha pronunciado al respecto. La oferta no es todo lo que esperaba Mandi pero las dificultades económicas con las que se maneja el Betis no hacen posible una cifra aún mayor.

Si finalmente el argelino no eligiese la opción bética, Antonio Cordón tendría que acudir con más premura al mercado para resolver una situación a la que ya de por sí tiene que poner una solución puesto que Sidnei no cuenta para el técnico chileno. De hecho, al brasileño se le intentó buscar acomodo en la última ventana invernal. Igualmente, se está a la espera de la renovación de Víctor Ruiz, algo que también se la ha ofrecido el director deportivo al ex del Besiktas.

Mientras tanto, son varios las entidades a las que ha sido vinculado Mandi. En la última, desde Mundo Deportivo, se le ha colocado en una posible terna de centrales para el FC Barcelona, una posición para la que el conjunto azulgrana está buscando candidato. El Inter de Milán también revolotea por el entorno de un jugador del que extraña no haya tomado aún una decisión, con los riesgos que conlleva el llegar al final de campaña y no tener un futuro atado.

Mandi recaló en las filas de la escuadra de las trece barras en la temporada 2016/2017, procedente del Stade de Reims. Está a solo dos partidos de llegar a los 150 encuentros en Liga con la camiseta del Real Betis, con un total de 169 sumando los choques de Copa del Rey y Europa League. Y ha anotado 8 goles en todas las competiciones.