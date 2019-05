Manchester United vs. Cardiff, por la Premier League: a qué hora es, alineaciones, día y cómo verlo

Alexis Sánchez no dirá presente en el duelo en que los Diablos Rojos se miden al descendido en la última fecha de la competencia.

Luego del empate 1-1 frente al Town, resultado que dejó afuera al de la clasificación a la próxima edición de la , los Diablos Rojos buscarán volver a los abrazos este domingo enfrentando al Cardiff, en duelo que cierra la Premier League.

El equipo de Ole Gunnar Solksjaer marcha en el sexto casillero, con 66 puntos, por lo que buscará un triunfo para instalarse directamente en . Mientras que la escuadra de Neil Warnock, ya descendida, intentará recuperarse de su derrota ante el . Eso sí, suma tres duelos sin festejos.

Para este compromiso, el DT noruego no podrá contar con Alexis Sánchez. El chileno debió abandonar la cancha del John Smith’s Stadium, al 54′, ya que su tobillo derecho le imposibilitó seguir jugando. “Es una lesión de tobillo, no sabemos si se lo torció o se le resintió. Recién ahora vamos a ver cómo está”, dijo el DT noruego al finalizar el cruce. Por lo pronto, la institución aún no hace oficial el alcance de las molestias físicas que presentó en el compromiso.

¿Solskjaer se despide de Alexis Sánchez?

EL PROBABLE XI DEL M. UNITED

El juego se disputará este domingo 12 de mayo en el Old Trafford a las 14:00 de , 11:00 de , 10:00 de , 08:00 de y . El duelo será televisado por DirecTV para toda latinoamérica y en su App DirectvGO compatible para Android e iOS. En España se verá por M. Liga de Campeones (50) y Movistar Fútbol (60).