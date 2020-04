Maldini: "Soy el mayor perdedor de la historia"

En una charla con Vieri, el ganador de 5 Copas de Europa con el Milan sorprendió con unas palabras reveladoras sobre varios hechos

Paolo Maldini es uno de los jugadores con más palmarés de la historia del fútbol. El ex defensa y ahora directivo del Milan ha conquistado 26 títulos, entre ellos 5 Copas de Europa en sus dos ediciones (Copa de Europa como tal, y Champions).

Sin embargo, el ex futbolista durante 25 años del cuadro 'rossonero' se considera "el mayor perdedor de la historia". Estas declaraciones han sorprendido sobremanera, más teniendo en cuenta la carrera deportiva de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

"Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, cinco Copas de Europa, pero perdí tres finales de 'Champions', una Supercopa europea, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo, una semifinal de un Mundial, y podría seguir", explicó, en un directo de Instagram en el que conversó con Christian Vieri.

Maldini basa sus declaraciones en varios hechos: perder tres finales de la Copa de Europa, entre ellas la de 2005, ante el , en la que el cuadro milanista cayó en la tanda de penaltis, en una de las consideradas como mejores finales de la historia.

"Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego, acepté todo, honestamente", prosigue. "En la selección lamentablemente tuve grandes equipos, grandes ocasiones, pero al final perdimos por penalti. Y luego en 2006, cuando no estaba, ganaron por penaltis, es así".

Además, el ex-central no se olvida del Mundial 2006, que conquistó en la final a la de Zidane, entre otros. No acudió a la cita por "respeto" a Trapattoni, al que anunció que iba a dejar el combinado nacional.

"Cuando en 2006 (el seleccionador, Marcello) Lippi me llamó, le dije que no por respeto a (el anterior seleccionador, Giovanni) Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte'", finalizó.