Malacateco sigue buscando un preparador físico

Ronald Gómez es quien está supervisando los trabajos del equipo.

Malacateco todavía no está listo para comenzar la preparación del torneo Apertura 2020. Y no solamente porque todavía sigue abierto a realizar movimientos en el mercado de pases, sino porque además no cuenta con un preparador físico.

Vale destacar que el colombiano Esteban Kempez se marchó de los Toros, luego de enterarse que no entraba en los planes para esta temporada. Es por eso que hasta el momento, los trabajos son supervisados por Ronald Gómez.

Hasta el momento, los Toros registran las contrataciones de Víctor Armas, Mauro Portillo y Wilson Godoy. Sin embargo, ninguno de ellos podrá ser formalmente inscrito ante la Liga Nacional hasta que los Toros no cumplan la sanción con la FIFA.