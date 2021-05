Mahrez en Goal: "Es una final de la Champions pero sólo un partido de fútbol"

El extremo argelino le cuenta a Goal en una entrevista exclusiva cómo se está quitando la presión antes del gran duelo continental contra el Chelsea.

Después de haber jugado un papel clave en el título de la Premier League del Manchester City y haber marcado tres goles en la victoria de los dos partidos de la semifinal de la Liga de Campeones sobre el Paris Saint-Germain, hay un buen argumento para afirmar que Riyad Mahrez está en la mejor momento de su carrera.

"Nos sentimos muy cómodos jugando nuestro fútbol. Sin presión, solo jugar con personalidad, eso es todo. Por supuesto que sientes algo de presión antes de los partidos, pero es una buena presión. Tienes que convertirlo en confianza y personalidad", explicó en exclusiva a Goal antes de la final de la UEFA Champions League ante el Chelsea.

Su actitud relajada coincide con la de Pep Guardiola, que se ha mantenido notablemente tranquilo en el período previo a la primera final de la Liga de Campeones en la historia del club: “No diría que es fácil, pero para mí está bien. No pongo presión en mi cabeza, simplemente juego como si fuera un partido normal. Obviamente, pensando que es una final de la Champions League, pero para mí es solo un partido de fútbol ".

El City estaba empatando en el Parque de los Príncipes cuando Mahrez lanzó un tiro libre lejos de su compañero Kevin De Bruyne, quien anteriormente había anotado el empate después del primer gol de cabeza de Marquinhos, y lanzó un disparo de 20 metros a través de la barrera y superó a Keylor Navas.

Fue un momento especial para un jugador que había crecido en Sarcelles, a 15 kilómetros al norte de la capital francesa, cuando era un niño flaco con una técnica y un talento extravagantes. Su viaje futbolístico lo llevó al Quimper de la sexta división francesa y a la bonita ciudad normanda de Le Havre antes de llegar a Leicester. Ahora está en la final con la que soñaba desde pequeño.

"Cuando llegué a este club obviamente era para jugar en estos grandes escenarios, estar allí todas las temporadas y ahí es donde estamos ahora. Todos queremos llegar a esta etapa. Y ahora tenemos que concentrarnos y demostrar que podemos ganar", explica.

Mahrez cree que la clave del City es que han creado un grupo muy fuerte y competitivo que a la vez tienen una gran relación entre sí en el vestuario para poder haber competido por todos los títulos esta temporada.

El artículo sigue a continuación

"Somos muy buenos compañeros de equipo, nos reímos mucho, bromeamos y creo que eso es importante para cuando llegas a partidos importantes. Sientes ese amor el uno por el otro y eso es bueno. Todos los días que estábamos juntos, no podíamos salir así que... Cambia los sentimientos. Tenemos un equipo muy bueno, sabemos que todos pueden competir con todos y esa es la fuerza de nuestro equipo. Todos pueden jugar y todos pueden marcar la diferencia. No tuvimos pretemporada. Sabíamos que con más partidos y más partidos íbamos a entrar en la temporada. Y cuando empezamos a ganar, a ganar y a ganar no paramos. Nuestro equipo es así", detalla.

El sistema ha sacado lo mejor de muchos de los delanteros del City, y Mahrez se apresura a elogiar la influencia del técnico Guardiola, que este sábado regresa a una final de la Champions League 10 años después.

"Es muy útil, nos ayuda mucho. MNos impulsa y nos guía todo el tiempo desde fuera y en los entrenamientos, por eso siempre tenemos buenos consejos y sabemos jugar y ganar", revela el argelino.